Јорданов: Реализиравме бројни инфраструктурни проекти со кои се овозможува раст и развој на општина Штип

ВМРО ДПМНЕ

На денешниот настан, Саем-Отчет под мотото „4 години работа за тебе“ свое обраќање на панел-дискусијата – 4 години инвестиции во инфраструктурата, имаше градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов, кој истакна дека вложувањето во постоечката инфраструктурата и создавањето на нова, овозможува развој на општината, како и тоа дека благодарение на новата Влада се инвестира со инфраструктурни проекти кое доведуваат до раст и развој на регионот и државата.

Вложувањето во инфраструктурата овозможува развој на локално регионално и државно ниво, во име на тоа изминатите години инвестиравме во одржување на веќе постоечката инфраструктура, но она коешто е значајно, кон коешто се стремиме е тоа што инвестиравме во создавање на нова инфраструктура, којашто создава нова вредност развој на општината и на регионот. Благодарение на политиките на новата Влада којашто веќе година дена преку ресорните министерства вложува во локалната самоуправа во регионален развој, успеавме изминатава година со помош на Министерството за транспорт и врски да започнеме реализација на инфраструктурни проекти, тоа се нови водоводни мрежи, нови водоводни линии на комплетно нови населби населени места кои ќе овозможат Штип да се развива, да расте“, рече Јорданов.

Градоначалникот на општина Штип истакна дека се вложува во проекти со кои се поврзува општината со другите населени места.