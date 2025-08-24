Австрија тужи четири ланци супермаркети, се сомнева дека манипулирале со цените

фрипик

Австриското Министерство за социјална политика е сомничаво во однос на транспарентното прикажување на намалените цени на храната во синџирите супермаркети Billa, Spar, Hofer и Lidl.

Тврдат дека овие синџири не ја исполнуваат својата обврска да ја прикажат најниската споредлива цена во последните 30 дена. Во многу случаи, на клиентите им е нејасно дали штедат пари со купување на артикл за кој е наведено дека е на распродажба.

Забрането е да се продава кафе како да е намалено за 50%, од 14 на 7 евра, кога пред две недели чинеше 6 или 7 евра“, изјави Петра Леуполд од Здружението за информации за потрошувачите.

Австрискиот весник „Стандард“ пишува дека ваквите практики се вообичаени во супермаркетите. Леуполд истакна дека ова прашање е уште порелевантно бидејќи многу луѓе купуваат артикли на распродажба поради инфлацијата. Покрај тоа, прехранбените производи со попуст сочинуваат значителен дел од вкупната потрошувачка.

Соодветно на тоа, гореспоменатото министерство одлучи да поднесе тужба против гореспоменатите малопродажни синџири. Според надлежната министерка, Корина Шуман, членка на Социјалдемократската партија на Австрија, целта е да се воспостават јасни и фер правила на игра. Таа рече дека промоцијата на цените мора да биде разумна и фер, бидејќи секое евро е важно при купувањето.