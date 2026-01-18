 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Директорот на Инфективната клиника ја потврди веста: Eдно лице почина од грип

Македонија

18.01.2026

На Инфективна клиника вчера починал 69-годишен пациент, кај кога бил потврдена лабораториски инфлуенца А.

Пациентот, како што информираше директорот на Инфективната клиника, Фадил Цана, бил со комордбидитети и не бил вакциниран против сезонски грип, иако бил во ризична група.

-Пациентот беше донесен во исклучително тешка општа состојба со развиена масивна бронхопневмонија. Пациентот веднаш беше третиран навремено од страна на медицинскиот тим во одделот за интензивна нега, но покрај сите преземени мерки, пациентот за жал почина. Треба да се напомене дека пациентот бил со повеќе коморбидитети: хронична опструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други заболувања. Многу е важно да се напомене уште еднаш дека пациентот не бил вакциниран, иако бил во групата на пациенти што требало да примат сезонска вакцина против грип, изјави Цана.

Пациентот е од внатрешноста, донесен во исклучително тешка состојба, веднаш беше поставен на механичка вентилација, кај него симптомите траеле пет дена пред приемот во болницата

Поврзани вести

Здравје  | 18.01.2026
Грипот однесе уште една жртва, расте бројот на хоспитализирани
Здравје  | 15.01.2026
Нема продолжување на зимскиот распуст, пикот на грипот се очекува на крајот на јануари до средина на февруари
Здравје  | 08.01.2026
Д-р Андоновска: За една недела 1.725 случаи на болни од грип, се очекува бројот да расте, највисока инциденца кај децата меѓу пет и 14 години
﻿