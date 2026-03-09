Цветановски реагира на сторијата на ИРЛ: Одлуките се темелат на докази, не на конструкции

фото МИА

Вишиот јавен обвинител Јован Цветановски со писмен демант реагираше на истражувачката сторија на ИРЛ „Наместена правда“, во која се отвораат прашања околу неговото постапување во одредени предмети, меѓу кои и случајот „Поштенска банка“, како и наводи за негово повлекување од конкретни постапки.

Во сторијата на ИРЛ се анализираат неколку судски предмети и се изнесуваат сомнежи за начинот на кој тие биле распределувани и процесуирани, при што се поставува теза дека во одредени случаи обвиненијата резултирале со ослободителни или одбивателни пресуди. ИРЛ посочува и на околности поврзани со надзорни постапки и евентуална одговорност во обвинителските редови.

Цветановски, пак, во својата реакција наведува дека сторијата е еднострана и дека не кореспондира со материјалните и вербалните докази во предметите кои биле предмет на судска анализа. Според него, токму судските одлуки – одбивателни или ослободителни – се резултат на оценка на доказите во законска постапка, а не на лична волја или мотив.

Тој категорично ги отфрла тврдењата дека предметите биле намерно доделени кај него или дека незаконски се повлекол од нив, нагласувајќи дека во наведениот период работел на над 500 предмети, вклучително и високо профилирани случаи. Посочува дека јавниот обвинител одлучува исклучиво врз основа на закон и докази и дека медиумските конструкции не смеат да влијаат врз тековни или идни постапки.

Во реакцијата, Цветановски укажува и дека дел од материјалите во сторијата биле селективно толкувани, наведувајќи како пример финансиско вештачење во предметот „Поштенска банка“, за кое тврди дека заклучоците на вештите лица се спротивни од интерпретациите во прилогот. Тој смета дека доколку се анализираат сите списи – и обвинителски и судски – ќе се добие поцелосна слика за комплексноста на предметите.

Дополнително, Цветановски посочува дека прифатил разговор со новинарите од ИРЛ и одговорил на сите прашања, но дека неговите интегрални одговори не биле објавени во видео-сторијата. Тој оценува дека јавниот притисок преку медиумски настапи може да создаде впечаток на предвремено судење, наместо почитување на институционалната процедура.

Случајот отвора поширока дебата за односот меѓу истражувачкото новинарство и независноста на обвинителството. Додека ИРЛ инсистира на јавен интерес и отчетност, Цветановски потенцира дека правната сигурност и законската постапка мора да останат основа на секоја оценка.