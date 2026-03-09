Спајиќ: Црна Гора има резерви гориво за два месеца

Црногорскиот премиер Милојко Спајиќ денеска изјави дека земјата има располахга со стратешки резерви на нафтени деривати, кои, заедно со комерцијалните резерви, обезбедуваат стабилност на пазарот и нормална потрошувачка за околу два месеца.

Благодарение на владините реформи од минатата година, Црна Гора има стратешки резерви на нафтени деривати, кои претставуваат дополнителен механизам за безбедност на снабдувањето, а заедно со комерцијалните резерви што ги чуваат поединечни економски субјекти, обезбедуваат стабилност на пазарот и нормална потрошувачка за околу два месеци, објави Спајиќ на платформата Икс.

Тој потсети дека за денес е закажана седница на Советот за обезбедување безбедно снабдување на пазарот со нафтени деривати.

Спајиќ го објави ова откако на некои бензински пумпи во Црна Гора се создадоа турканици, бидејќи граѓаните стравуваат од недостиг и зголемување на цените на горивата.