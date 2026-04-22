22.04.2026
ЕУ ќе подготви нацрт-договор за пристапување на Црна Гора

Балкан

Амбасадорите на земјите-членки на Европска Унија денеска го поддржаа формирањето на ад хок работна група, која ќе започне со работа на нацрт-договорот за пристапување за Црна Гора.

Кипарското претседателство вложи големи напори за да обезбеди формирање на работната група што е можно побрзо, особено имајќи ја предвид долгорочната техничка работа што треба да се заврши пред самиот почеток на изготвувањето на договорот за пристапување. Убедени сме дека ова ќе испрати силен сигнал дека пристапувањето е на дофат за партнерите во процесот на проширување, изјави портпаролот на кипарското претседателство.

Црна Гора ги отвори сите поглавја, а затвори 14.

Поврзани вести

Свет  | 22.04.2026
Орбан се откажа од блокада на планираниот пакет за поддршка на ЕУ за Украина
Свет  | 22.04.2026
ЕУ го деблокира заемот за Украина и се согласи за нови санкции за Русија
Македонија  | 15.04.2026
Прево: Еден од главните услови за успех на процесот на проширување е самата ЕУ да го ревидира својот процес на одлучување