 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Co струмичко село со лопати се бараше крстот, пропаднал во земја

Македонија

19.01.2026

Во село Сушица, верниците денеска со лопати го бараа Чесниот крст, кој најверојатно пропаднал во земјата по традиционалното фрлање во реката.

Настанот предизвика возбудување и голема возбуда меѓу присутните, кои веднаш почнаа да копаат на местото каде што мислеа дека крстот се наоѓа. Некои активно помагаа, други внимавале да не се повредат, соочени со студената вода и тежок терен.

Свештеникот и присутните постојано охрабруваа, а атмосферата беше полна со трепет и надеж, бидејќи наоѓањето на крстот е симбол на благослов и духовна радост.

По неколку минути интензивна потрага, верниците продолжија со заедничка молитва, надевајќи се дека чудото ќе се случи и крстот ќе биде пронајден

Поврзани вести

Македонија  | 19.01.2026
Филипче го честита Водици
Македонија  | 19.01.2026
Дарко Митровиќ го извади чесниот крст од водите на Вардар
Македонија  | 19.01.2026
Николоски: За Водици дома во Охрид
﻿