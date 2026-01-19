Co струмичко село со лопати се бараше крстот, пропаднал во земја

Во село Сушица, верниците денеска со лопати го бараа Чесниот крст, кој најверојатно пропаднал во земјата по традиционалното фрлање во реката.

Настанот предизвика возбудување и голема возбуда меѓу присутните, кои веднаш почнаа да копаат на местото каде што мислеа дека крстот се наоѓа. Некои активно помагаа, други внимавале да не се повредат, соочени со студената вода и тежок терен.

Свештеникот и присутните постојано охрабруваа, а атмосферата беше полна со трепет и надеж, бидејќи наоѓањето на крстот е симбол на благослов и духовна радост.

По неколку минути интензивна потрага, верниците продолжија со заедничка молитва, надевајќи се дека чудото ќе се случи и крстот ќе биде пронајден