Боењето и чистењето за самитот на ОБСЕ чинеле цели 1,8 милиони евра-испливаа детали од договорот што Османи го потпишал со компанијата „Еуровиа“

Медиумот Алсат М дојде до договорот вреден 1,8 милиони евра кој екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи во 2023 година го потпишал со компанијата „Еуровиа“, за која се тврди дека е донатор на партијата ДУИ, за обезбедување услуги за време на Самитот на ОБСЕ во Скопјe.

Врз основа на овој документ и во отсуство на извештај од договорениот субјект ‘Еуровиа’, кој некогаш се чинеше дека го финансира ДУИ, надлежна институција неофицијално покрена постапка, се вели во текстот.

Објавата на документот доаѓа во време кога Државниот завод за ревизија утврди дека 2 милиони евра биле потрошени без документација за самитот и коалицијата Вреди поднесе пријава до Јавното обвинителство да постапи по извештајот на ДЗР.

Само за боење на вентилационите канали во црвена боја биле потрошени 130.000 денари. Во договорот има многу такви активности со различни цени. Некои услуги биле извршени без да се утврди соодветната цена, туку со договор за „паушална сума“, пишува Алсат М.

Според документот кој го обезбедил Алсаст М, „Еуровиа“ била обврзана да изврши неколку услуги како работи поврзани со боење во различни делови од објектот. На пример, во договорот е наведено дека ќе бидат платени 9,2 милиони денари или околу 150 илјади евра.

Во текстот на Алсат понатаму се дадени и останатите ставки.

За демонтажа, реновирање и чистење на внатрешноста на објектот, според договорот, се предвидени 2,5 милиони денари. Над 1,3 милиони денари се платени за механичко чистење на надворешниот простор на ВИП влезот на салата „Борис Трајковски“ каде што се одржа самитот. За демонтажа и поставување на спортскиот под во зона 2.18 биле платени 166 илјади денари, додека за демонтажа и поставување на шанкот во истата зона биле платени 462.500 денари.

За машинско чистење на постоечки под со керамички плочки, линолеум, спортски и друго се платени 5.000 денари по квадратен метар или вкупно 250 илјади денари. За 96.000 денари била расчистена и обележана површината каде што е планирано проширување на паркингот. За демонтажа на штандот за прес-конференцијаи, екраните, металните држачи и слично, биле планирани 150.000 денари.

Тендерската постапка за спроведување на работите за адаптација на салата „Борис Трајковски“ беше спроведена преку Министерството за надворешни работи, додека најголемата корист ја имаше компанијата донатор на ДУИ, „Еуровиа“, која го доби тендерот вреден 1,8 милиони евра.

Како одговор на острите критики во јавноста поради поврзаноста на компанијата со ДУИ, министерот за надворешни работи Бујар Османи одговори дека не знаел дека „Еуровиа“ е донатор на партијата на која припаѓа.

Знам дека не ми верувате, но верувајте ми, дознав од медиумите дека компанијата е донатор. Не бев среќен кога ми го донесоа извештајот за рангирање, бидејќи очекував вакви реакции и никогаш не би ставил дамка на најважниот настан во историјата на оваа земја – изјави Бујар Османи, во својство на министер за надворешни работи во август 2023 година.

Денови претходно, откако случајот беше пријавен во Јавното обвинителство, Османи ги нарече обвинувањата невистинити, нагласувајќи дека правниот случај за оваа набавка е расчистен.