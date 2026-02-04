 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

АВМУ со реакција за заканите кон новинарот Александар Видиновски

Македонија

04.02.2026

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изразува сериозна загриженост за нападите, омаловажувањата и смртните закани упатени кон новинарот на Канал 5 Телевизија, Александар Видиновски, по неговата објава на социјалните мрежи во врска со  непрописно паркирани возила на тротоарот пред Амбасадата на Република Бугарија во Скопје.

Овие постапки претставуваат директен напад врз безбедноста на новинарите и сериозно загрозување на слободата на изразување и правото на јавноста да биде информирана. Новинарите имаат право и обврска да известуваат за прашања од јавен интерес, без да бидат изложени на притисоци, закани или насилство.

