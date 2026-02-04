 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник
aTO9EMcLODM

Им оди со Израелци: KK Црвена звезда задутре против Макаби откако го разбија Хапоел

Кошарка

04.02.2026

Кошаркарите на Црвена ѕвезда ја забележаа 16.победа во Евролигата, откако синоќа во Белград пред повеќе од 20 илјади гледачи го совладаа Хапоел Тел-Авив со 87:75.

До триумфот „црвено-белите“ стигнаа по извонредната последна четвртина која ја добија со 25:6. Гостите од Израел во последниот период влегоа со водство од 69:62, но првите поени ги постигнаа дури по седум и пол минути.

Во победничкиот тим најефикасен беше Џордан Нвора со 22 поена, беше најефикасен со 22 поени, кај Хапоел се истакна Крис Џонс со 16 поени.

Резултати на другите натпревари од Евролигата од 26. коло одиграни во текот на вчерашниот ден:

Дубаи – Олимпијакос 108:98 (по продолжение)
Анадолу Ефес – Валенсија 107:90
Жалгирис – Монако 104:87
Макаби – Партизан 95:93
Панатинаикос – Реал Мадрид 82:81
Барселона – Фенербахче 78:82
Баерн – Париз 81:75
Милано – Басконија 109:89. 

Поврзани вести

Кошарка  | 16.01.2026
Црвена звезда се врати со победа од Милано
Кошарка  | 19.12.2025
Звезда по драма го победи Виртус
Кошарка  | 14.11.2025
Црвена звезда е хит во Евролигата
﻿