Промоција на книгата „Поетики на современата европска драма и театар“ од Деспина Ангеловска во Францускиот институт во Скопје

На 28 октомври од 19 часот, во Францускиот институт во Скопје ќе биде промовирана книгата „Поетики на современата европска драма и театар“ од Деспина Ангеловска, театролог и професор на Факултетот за драмски уметности (ФДУ) во Скопје.

Издавач на книгата е „Темплум“, а ќе ја промовираат Бесфорт Идризи, декан на ФДУ, Лада Стевановиќ, научна советничка на Етнографскиот институт во Белград и писателот Гоце Смилевски.