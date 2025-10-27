Николовски: Убеден сум дека Илија ќе биде новиот градоначалник на Дојран

ВМРО ДПМНЕ

Министерот за транспорт и потпретседател на владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ, Александар Николовски вечерва го посети населеното место Николиќ на брегот на Дојранското езеро, каде разговараше со жителите за потребните инфраструктурни проекти кои што треба да се реализираат во овој регион.

Во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ се наведува дека Николовски како прв приоритет го посочил правилното снабдување со електрична енергија, со оглед на растот на населбата и зголемениот број на нови куќи и викендици.

Вториот проект којшто го посочил Николовски е изградба на осветлена пешачка патека, која ќе води од Николиќ до плажата и ќе претставува нова туристичка атракција. Третата активност, пак, се однесува на уредување на плажата, која ќе добие концесионер со обврска да ја уреди и да ја претвори во атрактивна туристичка дестинација.

Најбитно е правилно снабдување со електрична енергија, имајќи предвид дека Николиќ се шири, расте со многу нови куќи, многу нови викендици, потребно е овој проблем да се реши и ќе разговараме со сите соодветни институции. Второто е изградба на патека којашто ќе е осветлена соодветно со канделабри, која што ќе е туристичка атракција, која што ќе води од Николиќ до плажата на Николиќ и трето е уредување на плажата којашто ќе добие концесионер којшто ќе има обврска убаво да ја уреди и да стане една нова туристичка атракција, вели Николовски.

Министерот исто така најави изградба на културен дом за слободно време на жителите и подобрување на условите за претшколско згрижување, со цел полесно однесување на децата во градинката.