По петти пат „Месец на театарот“ во Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ во Кавадарци



Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ Кавадарци го очекуваат повеќе настани од областа на театарската уметност.



Во четврток, на 13 ноември 2025, со почеток од 19 часот, Театарот при Домот на културата Кавадарци, премиерно ќе ја одигра претставата “Предлог за брак/Мечка“ по текст на Антон Павлович Чехов. Претставата е состав на две едночинки. Режијата е на Микица Илова.



Во првата едночинка играат: Александар Малинков , Ивана Секуловска ,Саше Орешков, а во втората едночинка: Елена Илова, Петар Стојанов , Мартина Илиевска. Суфлер: Дијана Мишова; Костимограф: Сара Милевска; Сценска подршка: тим на Дом на култура Кавадарци; Светло/тон: Пепи Ангелов.

Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ Кавадарци е и организатор на манифестацијата „Месец на театарот“ која годинава се оддржува по петти пат. Манифестацијата ќе биде отворена со изложба на избор плакати од претстави на Театарот при Домот на кутурата Кавадарци изминатите децении.



Официјалниот распоред е:

15.11 (сабота) Свечено отворање на манифестацијата со Изложба на театарски плакати

15.11 (сабота) “Ухљеби“, ДРАФТ Театар, Тузла, Босна и Херцеговина

17.11 (понеделник) “Петок 13“, Народен Театар Струмица

19.11 (среда) “Предлог за брак/Мечка“, Театар при Дом на култура “Иван Мазов – Климе“ Кавадарци

22.11 (сабота) “Госпоѓа Министерка“, Театар “Џинот“, Велес

25.11 (вторник) “Смртта на еден човек на Балканот“, Театар при Дом на култура “Иван Мазов – Климе“ Кавадарци



Сите претстави започнуваат од 19 часот.