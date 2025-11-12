 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник

По петти пат „Месец на театарот“ во Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ во Кавадарци

Култура

12.11.2025


Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ Кавадарци го очекуваат повеќе настани од областа на театарската уметност.

Во четврток, на 13 ноември 2025, со почеток од 19 часот, Театарот при Домот на културата Кавадарци, премиерно ќе ја одигра претставата “Предлог за брак/Мечка“ по текст на Антон Павлович Чехов. Претставата е состав на две едночинки. Режијата е на Микица Илова.

Во првата едночинка играат: Александар Малинков , Ивана Секуловска ,Саше Орешков, а во втората едночинка: Елена Илова, Петар Стојанов , Мартина Илиевска. Суфлер: Дијана Мишова; Костимограф: Сара Милевска; Сценска подршка: тим на Дом на култура Кавадарци; Светло/тон: Пепи Ангелов.

Домот на културата „Иван Мазов – Климе“ Кавадарци е и организатор на манифестацијата „Месец на театарот“ која годинава се оддржува по петти пат. Манифестацијата ќе биде отворена со изложба на избор плакати од претстави на Театарот при Домот на кутурата Кавадарци изминатите децении.

Официјалниот распоред е:
15.11 (сабота) Свечено отворање на манифестацијата со Изложба на театарски плакати
15.11 (сабота) “Ухљеби“, ДРАФТ Театар, Тузла, Босна и Херцеговина
17.11 (понеделник) “Петок 13“, Народен Театар Струмица
19.11 (среда) “Предлог за брак/Мечка“, Театар при Дом на култура “Иван Мазов – Климе“ Кавадарци
22.11 (сабота) “Госпоѓа Министерка“, Театар “Џинот“, Велес
25.11 (вторник) “Смртта на еден човек на Балканот“, Театар при Дом на култура “Иван Мазов – Климе“ Кавадарци

Сите претстави започнуваат од 19 часот.

Поврзани вести

Хроника  | 28.10.2025
Убиство на сопствениот брат од користољубие, поднесено обвинение во Кавадарци
Македонија  | 19.10.2025
Трет градоначалнички мандат за Митко Јанчев во Кавадарци
Македонија  | 17.10.2025
Во Кавадарци утре ќе гласаат 91 болно и изнемоштено лице
﻿