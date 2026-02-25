 Skip to main content
25.02.2026
Среда, 25 февруари 2026
Во Кавадарци изложба на „Часословот” на Јаков од Камена Река

Култура

25.02.2026

Изложба посветена на „Часословот” на Јаков од Камена Река, беше отворена синоќа во домот на културата ,,Иван Мазов – Климе” во Кавадарци. На настанот беше кажано дека делото претставува гордост, духовно сведоштво и национално богатство.

– Приказната за Јаков од Камена Река започнала во далечната 1566 година. Само еден век по пронаоѓањето на печатарската машина од страна на Јоханес Гутенберг, Јаков од Камена Река-од денешна Македонска Каменица заминал во Венеција, каде ја закупил или купил и ја возобновил печатницата на Божидар Вуковиќ. Таму, за само три и пол месеци, од 15 мај до 30 август 1566 година, го отпечатил ,,Часословот” на црковнословенски јазик. Станува збор за книга со формат 13 на 18 сантиметри и 522 страници, богато украсена со 27 верски цртежи и 11 орнаменти. Еден добро сочуван примерок денес се чува во НУБ „Св. Климент Охридски” во Скопје, појасни Марина Убавкова, модератор, културен координатор и уметнички соработник на настанот. 

Таа подвлече дека „Часословот” е една од најстарите книги на црковнословенски јазик и сведоштво за раната писменост и духовност на нашиот народ.

Тоа наследство, како што додаде, не е само минато, тоа е поттик за афирмација и секојдневна употреба на кирилицата во образованието, културата и јавниот живот.

– Оваа изложба се реализира во рамки на Меѓународниот фестивал „Јаков од Камена Река”, што од 2023 година се одржува во организација на ЗГ „Надеж-Норе” од Македонска Каменица. Фестивалот го чествува ликот и делото на Јаков, поддржува македонски автори од различни области и ја поттикнува љубовта кон македонскиот идентитет, културното и фолклорното богатство и традицијата, истакна Убавкова. 

Постојаната изложба на „Часословот” се состои од 39 панели. 

– На секој панел е претставена репродукција од оригиналната страница на левата страна, а на десната компјутерска адаптација и превод на македонски јазик. Преводот е дело на епископот Делчевско-каменички г. Марко, а дизајнот и дигиталната типографија се на Ласко Џуровски, кој го создаде и фонтот „Јаков”, појасни таа. 

Патем додаде дека изложбата досега е поставена во повеќе градови,  сведочејќи дека ова дело живее и патува, допирајќи до нови генерации.

– Фестивалот, под раководство на директорот Миле Горѓијоски, во текот на целата година организира промоции на писатели, изложби, гостувања во училишта, конкурс за краснопис, работилници за калиграфија и прогласување на најчитан домашен автор и најактивна библиотека. Меѓу досегашните добитници на признанија се истакнати имиња од науката и културата, меѓу кои и академик Љупчо Коцарев, како и бројни институции и заедници во земјата и дијаспората, додаде Убавкова.

МИА

