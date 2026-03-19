Отворен конкурсот за наградите на МАИ за 2026 година

Македонската асоцијација на издавачи (МАИ) го објавува јубилејниот, десетти конкурс за доделување на годишните награди за најзначајни достигнувања во издаваштвото во Македонија. Наградите ќе бидат доделени во рамки на овогодишниот Саем на книгата, кој ќе се одржи од 23 до 29 април, а ќе ги опфатат изданијата, авторите и проектите реализирани во периодот од мај 2025 до април 2026 година.



Право на учество имаат сите издавачи од земјата, кои можат да аплицираат во категориите: најдобра едиција, најдобар дизајн на корица, најдобро ликовно-графички уредено издание, најдобра книга за деца, најкреативно издание поттикнување на општествена одговорност, промотор на читачката култура и автор на годината.



Со овие признанија, МАИ континуирано ја поддржува и афирмира работата на издавачите и нивните соработници – автори, дизајнери, илустратори и други професионалци, кои придонесуваат кон развојот и унапредувањето на книжевната и издавачката сцена.



За изборот на добитниците ќе одлучува независна тричлена жири-комисија составена од тројца истакнати професионалци: Александар Маџаровски, Александра Јуруковска и Лазе Трипков.



Ги повикуваме издавачите да ги пријават своите најквалитетни и најуспешни изданија и проекти од изминатата година и да бидат дел од ова јубилејно издание на наградите на МАИ, кои претставуваат значајно признание за сите чинители на издавачката дејност кај нас, изјави претседателот на МАИ, Бојан Саздов.



Заинтересираните апликанти можат да го побараат формуларот за апликација на: [email protected]. Крајниот рок за поднесување на пријавите е 31 март 2026 година.



Доделувањето на наградите ќе се одржи за време на Саемот на книгата.