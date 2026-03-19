Најважниот договор на ССМ е оној со СДСМ

Политичкиот театар на СДС и ССМ заврши во еден чин. Фијаското на протестот викендов, покажа дека вистинските работници не се дел од ССМ, таму се луѓе кои СДС ги облече во синдикални, а некои и во партиски маички, обвини ВМРО-ДПМНЕ.

Дистанцирањето од вистинските предизвици со кои се соочуваат работниците, на Трендафилов и ССМ добро им прилега и затоа шуруваат со СДС. Трендафилов и ССМ бараат се што СДС ќе им напише на ливче. Затоа молчеа и не ги поздравија колективните договори на Владата со други синдикати со кои се зголемија платите на работниците во јавниот сектор.

0 колективни договори за 1,5 година власт склучи ССМ со Владата, но затоа потпиша еден важен договор, а тоа е договорот со СДС.

Се додека Трендафилов одработува за СДС, работникот ќе си оди од ССМ.