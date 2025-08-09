Константин Солак го започнува својот уметнички пат

Во рамки на БИТФЕСТ 2025, во Културниот Центар Магаза во Битола, официјално беше отворена првата самостојна изложба на младиот уметник Константин Солак под наслов „Декларација на вредност“.

Константин Солак, роден во 2006 година во Битола, го заврши средното образование по сликарство на УСУПУ „Лазар Личеноски“, каде што беше ученик на генерацијата. Има учествувано во повеќе уметнички проекти, меѓу кои амбасадорски иницијативи, уметнички колонии и меѓународни изложби во Македонија и Европа.

Изложбата претставува фокусирано истражување во сликарството и фотографијата, комбинирајќи масла и акрили на платно со циклични фотографии. Со неа, Солак го поставува прашањето: Што значи да се создава уметност во 2025 година, кога вредностите се инфлетирани, а мотивите често губат тежина?

Поддршка од академски авторитет

Изложбата ја отвори Иванчо Талевски, академски сликар и куратор со жива поврзаност помеѓу Македонија и САД. Талевски е професор на универзитетот Weitzman School of Design при University of Pennsylvania и Tyler School of Art при Temple University, со академски звања BFA и MFA од престижни американски институции .

Тој на отворањето истакна:

„Оваа изложба не е само културен настан, туку вистински чин на критичко размислување … Отсуството на контекст е хроничен феномен што не дозволува иднина“.

Визуелна и интимна релација

Солак во овој изложбен простор ги поставува своите прашања преку две паралелни говорни линии:

слики во реалистичен и експериментален стил и фотографски композиции кои ја трансформираат архитектурата и човечката фигура во визуелна поезија.

Тие дела не се само визуелни објекти – тие се лична изјава и емотивна интонирана анкетa за јавните и приватните перцепции на вредноста.

Поддршка која носи тежина

Константин расте во семејство кое веќе е културен двигател во Битола и во Македонија:

Син е на академските сликари Љубица Мешкова Солак и Димитар Солаковски, кои го поддржуваат и негуваат неговото творештво од детство. Ова не е само позадина, туку составен дел од неговата уметничка експресија.

Изложбата „Декларација на вредност“ останува отворена за посетители до 11 август.

Посетете ја, ова е почеток на критички авторски контекст, простор каде концептот, техниката и естетиката ја добиваат тежината што денес ретко им се придава.

фотографи | Дражан Брачиќ и Диоген Хаџи Коста Милевски