„Бакнеж во Париз“- Концерт по повод денот на вљубените во Филхармонија

Македонската филхармонија в четврток со почеток во 20 часот ќе го одржи концертот насловен „Бакнеж во Париз“ во чест на Денот на вљубените.
Кога зборуваме за љубовта и романтичната страна на животот, често пред очи ни излегува Париз. Не случајно – градот на светлината е и град на љубовта. Тој е вечна инспирација за уметниците, место каде што се раѓаат безброј книжевни, филмски и музички љубовни приказни. Неговата препознатлива архитектонска убавина и дух создаваат мелодии исполнети со меланхолија, страст, нежност и романтична копнежливост.
Тие уметнички дела се огледало на среќни љубови, но и на оние напуштени, тивки и болни. Зашто љубовта е таква – возвишена и силна, понекогаш нежна, понекогаш болна, но секогаш длабока и искрена.
Денот на вљубените не е само уште еден датум во календарот. Тој е потсетник дека љубовта, во сите нејзини облици, му дава смисла на животот и на светот.
Ова е и денот на виното – пијалокот на боговите и еликсир на животот. Виното и љубовта одат рака под рака, поврзани преку бојата, мирисот, топлината и чувството што го будат.
Почитувани,
Уживајте во звуците на љубовта, фантазијата и копнежот, во музиката на бакнежите и прегратките, придружени со вино со боја на срце.
Дозволете си барем за миг да се префрлите во најубавите љубовни филмски сцени и да понесете со себе незаборавни впечатоци, велат оттаму.
Диригент:
Тимоти Редмонд
Солисти:
Фелисиен Брут, хармоника (Франција)
Ексел Сан -Сирел – мецосопран (Франција)
Програма:
Ж. Бизе: „Кармен“ – Свита бр. 1: Прелудиум – Арагонеза (инстр.)
Ж. Бизе: „Хабанера“ од операта „Кармен“ (сопран)
Ж. Бизе: „Кармен“ – Свита бр. 2: „Боемски танц“ (инстр.)
Ф. Ваксман: „Островот на времето“ – Концерт за хармоника и симфониски оркестар
– Нека се отворат небесните порти!
– Нека се појави Изида, господарката на Филе!
– Нека се разбуди Сотис на својот хоризонт!
М. Легранд: „Ветерниците на твојот ум“
(од филмот „Аферата Томас Краун“) (арр. Џ. Емин) (инстр.)
Р. Портман: „Вијан ја отвора својата продавница“ (од филмот „Чоколадо“) (инстр.)
В. Ското: „Имам две љубови“ (сопран и хармоника)
Р. Портман: „Текот на времето“ (од филмот „Чоколадо“) (инстр.)
Ј. Тирсен: „Валцот на Амели“
(од филмот „Чудесната судбина на Амели Пулен“)
(арр. Џ. Емин) (инстр.,хармоника)
Ж. ван Парис: „Плач на ридот“ (сопран, хармоника)
А. Жиро: „Под небото на Париз“ (сопран, хармоника)
Р. Галијано: „Танго за Клод“
А. Пјацола: „Јас сум Марија“
(од танго-операта „Марија од Буенос Аирес“) (сопран)