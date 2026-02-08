Skip to main content
08.02.2026
Недела, 8 февруари 2026
09.02.2026
Поврзани вести
Филм
|
Новиот филм на култниот независен автор Џим Џармуш на репертоарот на Кинотека
08.02.2026
Култура
|
„Бакнеж во Париз“- Концерт по повод денот на вљубените во Филхармонија
08.02.2026
Култура
|
Претставата „Носорози“ по текст на Ежен Јонесо во режија на Васил Василев на сцената на Албански театар
08.02.2026
Култура
|
Одрон кај локалитетот Манчевци во стариот дел од Охрид
08.02.2026
Македонија
|
Минчев: Постигнат е историски договор, платите на административците ќе се зголемат за 40 отсто
08.02.2026
Кујнски тефтер
|
Со 1 јаболко и 1 јајце направете го овој вкусен рецепт
08.02.2026
Астро
|
Сатурн во Овен и ретрограден Меркур: Период на одлуки и затворања
08.02.2026
Култура
|
Човекот што му даде македонски јазик на Шекспир: Вечер посветена на Драги Михајловски
08.02.2026
Култура
|
Изложбата „Емоција во боја“ на Цветанка Јованова Хермес во МКЦ
08.02.2026
Свет
|
Русија го нападна Киев со балистички ракети
08.02.2026
Останати спортови
|
Норвежанецот Ејтрем постави олимписки рекорд и освои злато на 5.000 метри брзо лизгање
08.02.2026
Свет
|
Сибиха: Само Трамп може да ја запре војната
08.02.2026
Култура
|
„Матица македонска“ со иницијатива „Подари книга, подари свет“
08.02.2026
Музика
|
Врвниот виолинист Даниел Роуланд и 30 млади европски музичари ќе настапат во Камерната сала на Македонската филхармонија
08.02.2026
Свет
|
Се урна зграда во Либан, најмалку двајца загинаа
08.02.2026
Сервиси
|
Од утре повторно влажен бран во Македонија
08.02.2026
Технологија
|
Пет работи места кои се професии на иднината
08.02.2026
Балкан
|
Бугарската полиција истражува смрт на шест лица, се сомнева на ритуални убиства како во „Твин Пикс“
08.02.2026
Македонија
|
Кога сведоштвата доаѓаат подоцна – Што значи молкот на Кадриу?
08.02.2026
Македонија
|
Мицкоски: Јас не знам дека марихуаната фатена во Србија излегла од Македонија, а мислам дека и МВР не знае
08.02.2026