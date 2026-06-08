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09.06.2026
Републиканка на денот
09.06.2026
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Во среда средба Силјановска Давкова – Јотова во Софија
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08.06.2026
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Реал Мадрид бара од УЕФА да ѝ ги одземе титулите на Барселона
08.06.2026
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08.06.2026
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08.06.2026
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08.06.2026
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„Медена ноќ“ на Иво Трајков вечерва во Кинотека
08.06.2026
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Читачка средба за „Човековата потрага по смисла“ од Виктор Франкл денеска во КСП Центар Јадро
08.06.2026
Култура
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Изложба на 30 уметници во Македонскиот културен центар во Тирана
08.06.2026
Останати спортови
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Конечно ќе се реконструира Планинарскиот дом на Шар Планина – Заеднички проект на Министерството за спорт и Амбасадата на Австрија
08.06.2026
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Средствата од Планот за раст не ги добива земјата директно на сметка, туку се даваат за одредени чекори и проекти, вели Мицкоски
08.06.2026
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„Денот на спортот“ доаѓа во Охрид
08.06.2026
Економија
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Десет милијарди евра во инфраструктурни капитални проекти во наредните 10 години: Владата најавува сериозен развоен потенцијал
08.06.2026
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Пејковски: Со изложбата „Животот е убав“ на Сергеј Андреевски Македонија уште еднаш се претстави како земја со богата духовна традиција и уметници од европски формат
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