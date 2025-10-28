 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Одреден притвор за директорот и управителот за отпад во „Комунална хигиена“

Хроника

28.10.2025

Основниот кривичен суд Скопје го прифати предлогот на Основното јавно обвинителство Скопје и определи мерка притвор од 30 дена за двајца раководители од ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, поради основано сомнение за кривично дело „Загрозување на животната средина и природата со отпад“ од член 230 став 1 од Кривичниот законик.

Притворот е изречен за Сабахадин Рустеми, в.д. директор на претпријатието, и Аки Саити, управител за отпад, поради опасност од влијание врз сведоци и можност за повторување на делото.

Според обвинителството, осомничените постапиле спротивно на Законот за управување со отпад и на обврските од Оперативната програма за собирање и транспортирање на комунален отпад, што резултирало со создавање мали депонии на јавни и сообраќајни површини во Скопје.

Вонредните инспекциски надзори и експертското мислење од Институтот за јавно здравје потврдиле дека ваквото управување со отпадот предизвикало оштетување на почвата, воздухот и водата, со потенцијална опасност по здравјето на граѓаните.

Поврзани вести

Хроника  | 28.10.2025
ОЈО им изготви кривични: Директорот и управителот во „Комунална хигиена“ ќе одговараат за загрозување на животната средина со отпадот во Скопје
Хроника  | 28.10.2025
Рустеми и Саити се уште се во полициска станица Гази Баба, се подготвува кривична пријава
Хроника  | 27.10.2025
ЈОРМ потврди: Две лица од раководството на ЈП „Комунална хигиена“ приведени за загрозување на животната средина и природата со отпад
﻿