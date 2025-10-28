Мециновиќ: Решението за чисто Скопје е политичка волја

Kандидатот за градоначалник на Град Скопје од Левица, Амар Мециновиќ, упати серија критики за актуелното управување со градот и за, како што рече, „кампањското чистење“ на Скопје. Мециновиќ ги отфрли наводите за соработка со ДУИ и повика на политичка промена, нагласувајќи дека решението за чисто Скопје е политичка волја. Тој ги охрабри скопјани да излезат да гласаат во недела, и, како што рече „да ја преземат судбината во свои раце“.

Јас добив 30.000 гласови од скопјани и јас немам списоци како вас да знам кој гласал за мене. Вие имате соработка со Мерко во Струга, не – јас. Ја победив Шукова со 2.000 гласа во Аеродром – сигурно не гласал ДУИ за мене, истакна Мециновиќ, во дебатата со кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМНЕ, Орце, Ѓорѓиевски.

Мециновиќ го обвини Ѓорѓиевски за лицемерие во однос на урбанистичките проблеми.

Вие говорите за дивоградби, а се сликате со кралот на дивоградбите – Изет Меџити. Вашиот премиер вика дека вашата визија не е да рушите дивоградби, туку да градите. Викате не е ваша надлежност да чистите ѓубре, ама е ваша надлежност да отворате Скопски маратон, рече тој.

Во однос на состојбата со јавната хигиена, Мециновиќ рече дека решението за чисто Скопје е политичка волја, а не префрлање вина врз граѓаните.

Загадувања, муабети домаќинства – доста е. Треба да се прекине да се посочува прстот кон домаќинствата, кон сиромашните, рече тој.

Во завршната порака, Мециновиќ повика на промена и ги охрабри граѓаните да излезат да гласаат.