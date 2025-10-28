Ѓорѓиевски: За 72 часа Скопје ќе биде чисто

Кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски потенцираше дека ветувањето за чисто Скопје во рок од 72 часа е реално и остварливо. Тој ги повика граѓаните во недела масовно да излезат на гласање и да го дадат својот гласа за него, бидејќи како што кажа на Скопје веќе не му се потребни експерименти туку работа.

Јас стојам зад тоа што сум го ветил дека градот може за 72 часа да биде чист, убеден сум дека 117 камиони има, а само 17 се исправни, 46 има метлачки и камиони за перење на улици, а само 6 се исправни, имам добар план и визија како ќе го направам тоа, рече Ѓорѓиевски во дебатата со кандидатот за градоначалник на Левица, Амар Мециновиќ.

Освен градските и општинските власти, Ѓорѓиевски рече дека и граѓаните и општествено одговорните компании ќе помогнат во овој процес.

Одговорно тврдам со општествено одговорни компании со помош на нашите колеги не само во Скопје, туку надвор од Скопје, добро ќе биде исчистен градот не само на микролокациите туку секаде, и конечно исто така после долги години за прв пат ќе ги испереме улиците, рече Ѓорѓиевски.

Ѓорѓиевски меѓу другото потенцираше дека како градоначалник на Кисела Вода, локалната самоуправа спречила изградба на 99 згради во Расадник.

ДУП-от нема да се носи на начин на којшто планираа да се носи да се изградат 99 згради, ако е болката таму поради тоа што нема 99 згради додека не бидам градоначалник, ќе биде и понатаму тоа болка затоа што нема да има урбанизација и бетонизација како што тие планираа да има, истакна Ѓорѓиевски.

Говорејќи за хигиената, тој дополни дека без оглед на тоа што надлежните институции не ја работеле својата работа, од 3 ноември сликата ќе биде поинаква.

Што се однесува на микролокациите тоа е работа и надлежност на Комунална хигиена, додаде тој, но истакна дека тоа ќе биде решено со реорганизација на комуналната хигиена.

Мециновиќ на дебатата потврди дека нема завршено високо образование за политиколог.

Вие се претставувате во јавноста цел изминат период како тој во кој што треба да се идентификуваат младите, човекот којшто е високообразован, па вечерва дознаваме дека немате високо образование тоа е првата работа, втората работа дека сте дете на транзицијата, понатаму вие алудирате на тоа дека сте дете на транзицијата но вашите двајца родители работат во државни институции целиот свој живот, така што и тоа што го кажувате не кореспондира со реалноста, рече Ѓорѓиевски.

Во дебатата Ѓорѓиевски посочи дека Левица е во коалиција со ДУИ, прикажувајќи и фотографии на кои се гледа како заедно се фотографирани кандидатот на Левица со кандидатот за градоначалник на Тетово од ДУИ, со што се потврдува нивната соработка.

Она што се говори во јавноста, а има потврди за тоа, од ДУИ кандидатот за градоначалник на Тетово заедно со вашиот кандидат кои што седат после изборите но и еден пратеник сликан во Собранието имаше заедно со претставник од ДУИ, тоа јасно говори во која насока се движат процесите, рече Ѓорѓиевски.

Тој потенцираше дека уште од првиот круг е јасна поддршката која Левица ја имала од ДУИ.