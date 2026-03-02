 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Поскапеа дел од цигарите

Економија

02.03.2026

Од вчера, (први март) се зголеми малопродажната цена на дел од цигарите. Дел од цигарите во дел од марктетите веќе се продаваат по цена повисика за 10 денари, додека во оние маркети каде има поголема залиха, се очекува покачувањето да се случи претстојните денови.

Претходно, пред околу две недели поскапеа и производите со загреан тутун (попиларните IQOS) исто така за 10 денари.

Засега, нема информации дали и кога би поскапеле цигарит од останатите производители.

Зголемувањето на цената е дел од редовното усогласување на со акцизната политика на државата која предвидува постопенео покачување на акцизата до 2030 година, кога крајната цена на цигарите во Македонија треба да стане приближна со цените на цигарите во земјите од ЕУ.

Поврзани вести

Здравје  | 04.02.2026
МЗ: Пушењето најголем ризик фактор за рак на бели дробови
Билборд  | 30.01.2026
Светските истражувања покажуваат дека алтернативните производи без чад не се исто што и цигарите
Здравје  | 29.01.2026
Во ЕУ опаѓа стапката на смртност од рак на бели дробови, главна причина е откажувањето од цигари
﻿