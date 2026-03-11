 Skip to main content
11.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 март 2026
Неделник

Мицкоски на средба со претставниците од големите маркети, ова се заклучоците

Економија

11.03.2026

Премиерот Христијан Мицкоски денеска оствари средба со претставници од големите маркети во земјава, на која истакнал дека Владата активно ја следи состојбата и нема да дозволи отстапувања и профитерство.

Државата нема да интервенира во пазарот без причина. Но државата нема ни да стои на страна ако се создава реален притисок врз граѓаните без објективна основа. Со претставниците на маркетите заеднички заклучивме дека треба да има фер цени на производите и дека не треба да има ново зголемување, објави премиерот на својата Фејсбук страна.

Мицкоски додава дека продолжуваат да ја следат состојбата и да интервенираат доколку има потреба за тоа.

Како што нагласи, најважен е интересот на граѓаните.

