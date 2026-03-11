 Skip to main content
11.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 март 2026
Постигнат историски договор за ослободување рекордна количина нафта

Свет

11.03.2026

Денеска 32 земји постигнаа историски договор за ослободување рекордна количина нафта, со цел стабилизирање на светскиот нафтен пазар. Според договорот, ќе бидат пуштени 400 милиони барели нафта, што е најголем пакет досега во историјата на глобалниот енергетски сектор.

Овој чекор доаѓа по неодамнешните геополитички тензии и зголемената нестабилност на цените на нафтата. Одлуката има за цел да ги спречи големите флуктуации на пазарот, да ја обезбеди снабденоста и да придонесе за стабилност на цените на горивото ширум светот.

Експертите сметаат дека пуштањето на рекордната залиха ќе влијае на глобалната економија, намалувајќи ги ризиците од инфлација и обезбедувајќи доволно резерви додека траат геополитичките и економските предизвици.

﻿