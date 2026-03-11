Кипар воведува нов механизам за информирање на граѓаните за евентуална опасност преку апликацијата за засолништа SafeCY

Земјите од Европската Унија се согласија да воведат повеќе санкции врз Иран, објави шефицата за надворешни работи на ЕУ, Каја Калас,пренесе ДПА.

„ЕУ продолжува да го смета Иран за одговорен“, напиша Калас во среда на X.

„Додека војната во Иран продолжува, ЕУ ќе ги заштити своите интереси и ќе ги гони оние што се одговорни за домашната репресија. Исто така, испраќа порака до Техеран дека иднината на Иран не може да се гради врз репресија“, додаде таа.

Според новите мерки, 19 „режимски службеници и субјекти одговорни за сериозни кршења на човековите права“ треба да бидат санкционирани со забрани за патување во ЕУ, замрзнување на средства и други ограничувања.

Понатамошни детали за санкционираните лица и организации не се веднаш достапни.

Со текот на годините, ЕУ постојано воведуваше санкции врз Иран поради кршење на човековите права.

Во јануари, блокот се согласи да го означи Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) на Иран како терористичка организација откако илјадници демонстранти беа убиени во насилно задушување на демонстрациите, потсетува ДПА.

Претходно денеска претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека бројот на жртви е „повеќе од 17.000 млади мажи и жени“.