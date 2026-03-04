 Skip to main content
Република Најнови вести
Тревога на Кипар, полетаа грчките борбени авиони

Свет

04.03.2026

Воздушна тревога беше прогласена денеска по пријавите за сомнителен објект што се движи кон Кипар, што ја натера Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Никозија да преземе мерки на претпазливост и да полетат грчки борбени авиони.

Според информациите објавени од медиумите од Кипар, тревогата е подигната околу 9:30 часот наутро.

Персоналот на амбасадата на Соединетите Американски Држави беше однесен во подрумот како мерка на претпазливост, додека грчки борбени авиони Ф-16 беа повикани во акција за пресретнување на објектот.

Според извештаите на грчките медиуми, два Ф-16 полетаа од базата „Андреас Папандреу“ во Пафос и пресретнаа два беспилотни летала пред да влезат во кипарскиот воздушен простор.

Стејт департментот на САД им одобри на неитни американски владини претставници и нивните семејства да го напуштат Кипар.

Овој потег беше направен поради војната во Иран и ограничената способност на амбасадата на САД да им обезбеди помош на Американците во турската област на Кипар.

