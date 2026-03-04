 Skip to main content
04.03.2026
Среда, 4 март 2026
Скопје и Македонија во 2027 година ќе бидат домаќини на Светското првенство за ракометари до 21 година

04.03.2026

Македонија и градот Скопје ќе бидат домаќини на големо светско ракометно натпреварување. На Ракометната федерација на Македонија ѝ е доверена организацијата на Светското првенство за играчи до 21 година, објави денес РФМ.

Мундијалот ќе се одржи во периодот 23 јуни – 4 јули 2027 година.

Ракометната федерација на Македонија продолжува посветено да работи на развојот и популаризацијата на ракометот, како и на промоцијата на Македонија како домаќин на големи меѓународни спортски настани, додаваат од федерацијата.

РФМ изрази благодарност до Меѓународната ракометна федерација (ИХФ) за укажаната доверба и можноста повторно да биде организатор на едно вакво значајно светско натпреварување.

