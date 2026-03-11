 Skip to main content
11.03.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 март 2026
Неделник

Загина братот на Дарко Лазиќ

Калеидоскоп

11.03.2026

Братот на Дарко Лазиќ, Драган Лазиќ, загина денес во сообраќајна несреќа во близина на Шабац. Во моментот на несреќата возел мотор.

Според информациите, сообраќајната несреќа се случила во општината Владимировци во близина на Шабац.

На Дарко не смееја да му кажат дека загинал на лице место. Дури подоцна му ја соопштиле веста поради реакцијата. Целото семејство е во тага и болка. Сè се случило во Шабац – изјавил извор близок до семејството за „Блиц“.

Дел од медиумите се обиделе да ја контактираат мајката на Дарко и Драган, а на нејзиниот телефон одговорил член на семејството.

Не можеме да разговараме сега, Гаги имаше сообраќајна несреќа. Јавете се подоцна, рекол членот на семејството кој одговорил на повикот.

Поврзани вести

Музика  | 11.03.2026
Први фотографии од сообраќајката во која загина братот на Дарко Лазиќ: Драган починал на пат до болница
Калеидоскоп  | 25.09.2025
Еднаш беше клинички мртов, сега доживеа тешка сообраќајка: Пожарникари ги вадеа Дарко Лазиќ и Катерина од смачканиот автомобил
﻿