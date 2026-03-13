 Skip to main content
Република Најнови вести
Петок, 13 март 2026
Неделник

Тато ги го носам синот, чувај го: Погребан братот на Дарко Лазиќ

Естрада

Фолк пејачот Дарко Лазиќ го испрати својот брат Драган (32) во вечното почивалиште д. Драган загина во тешка сообраќајна несреќа што се случи во среда, 11 март, на пат кон Шабац, кога управувал мотоцикл и учествувал во судир со патничко возило.

Драган Лазиќ беше погребан на гробиштата во Брестач, во присуство на бројни семејства, роднини и пријатели. По малата панихида, ковчегот со телото на починатиот беше спуштено. Драган ќе почива покрај својот татко Милан, кој почина во 2020 година. 

Збогум, брате мој тато ти го носам синот, чувај го – рече Дарко.

