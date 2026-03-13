Тато ги го носам синот, чувај го: Погребан братот на Дарко Лазиќ

Фолк пејачот Дарко Лазиќ го испрати својот брат Драган (32) во вечното почивалиште д. Драган загина во тешка сообраќајна несреќа што се случи во среда, 11 март, на пат кон Шабац, кога управувал мотоцикл и учествувал во судир со патничко возило.

Драган Лазиќ беше погребан на гробиштата во Брестач, во присуство на бројни семејства, роднини и пријатели. По малата панихида, ковчегот со телото на починатиот беше спуштено. Драган ќе почива покрај својот татко Милан, кој почина во 2020 година.