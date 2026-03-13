Цената на нафтата скокна 102 долари по барел

Цените на нафтата денес на меѓународните берзи пораснаа кон 102 долари, бидејќи суспензијата на американските санкции за руските барели беше засенета од сигналот на Вашингтон за продолжување на нападите врз Иран следната недела.

На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше по цена од 1,16 долари повисока во попладневните часови од вчерашната цена на затворање од 101,62 долари. На американскиот пазар, таа беше за 1,21 долари повисока на 96,94 долари.

Пазарното расположение оваа недела беше обележано со шпекулации за тоа колку долго би можела да трае американско-израелската војна против Иран.

Иран ја презеде контролата врз Ормутскиот теснец поради американско-израелскиот напади, забранувајќи го транзитот на бродови поврзани со САД, Израел, европските земји и нивните сојузници.

Во 2025 година, низ теснецот поминувале 20 милиони барели дневно, што е еквивалентно на околу една петтина од светската понуда, а сега транзитот е намален на помалку од 10 проценти од предвоените нивоа, објави Меѓународната агенција за енергија (ИЕА).

Под такви услови, резервоарите за складирање во земјите од Персискиот Залив се полни, со што производството се намалува за повеќе од 10 милиони барели дневно, пресмета ИЕА.

Затоа, членовите на агенцијата во среда одлучија координирано да пласираат на пазарот 400 милиони барели нафта од стратешките резерви, но пазарите ја протолкуваа одлуката како сигнал дека не се очекува конфликтот да заврши наскоро, соопштија аналитичарите на ING.

Во попладневните часови, цените повторно скокнаа откако американскиот претседател најави нови напади врз Иран.