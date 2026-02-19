Македонија е блиску до склучување договор со САД: Највисоката тарифа ќе биде 15 отсто, а за некои клучни производи и индустрии и помалку

Многу сме блиску до склучување договор. Заедничката изјава е потврда за тоа. И со тие неколку држави со кои САД веќе склучија договор, така одеше процесот – прво имаше заедничка изјава, па потоа доаѓаше до склучување договор кој и од меѓународно-правна гледна точка значи дополнителни внатрешни процедури. Засега можам да кажам дека највисоката тарифа ќе ни биде 15 отсто што е пониско од огромен број држави не само во светот, туку и во регионот, а за неколку клучни производи и индустрии ќе има тарифи под 15 проценти, соопшти денеска министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски.

Како што изјави Муцунски пред почетокот на Македонско-словачкиот бизнис-форум, Македонија веќе има производи кои се извезуваат во САД со тарифи пониски од 15 отсто, што значи дека се движи во добра насока.

Процесот на преговори, напомена, е сложен и предизвикувачки, но и од доверлив карактер, поради што во овој момент не може да бидат соопштени многу детали.

Доверливоста мораме да ја заштитиме. Јавно ќе биде објавен документ кој веројатно ќе треба да помине собраниска процедура и сите ќе видиме што конкретно ќе значи тоа за нас. Но, фактот дека веќе имаме производи што се извезуваат во САД со тарифи пониски од 15 отсто, значи дека се движиме во добра насока. Јас го сметам тоа за колективен успех на Владата, но факт е дека САД во моментов преговараат со целиот свет во однос на ова прашање. Фактот што одлучија да ни дадат нам приоритет, на една помала држава не толку значајна за американскиот пазар од економска гледна точка, треба да бидеме реални – е директен одговор на прашањето што значат оваа посебна релација и ова стратешко партнерство со Вашингтон. Јас се надевам на добар исход. Заедничката изјава е пат кон тоа и верувам дека ќе донесе конкретни бенефити за претставниците на деловната заедница, а на клрај и за нашата економија и за сите граѓани, потенцира Муцунски, одговорајќи на новинарски прашања.

Тој потсети дека голем број држави во регионот се уште имаат далеку повисоки тарифи од 15 проценти во однос на САД.

Муцунски укажа дека преговорите со САД ги водеше Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, но огромна помош во процесот даде и премиерот Христијан Мицкоски преку неговите контакти во Вашингтон. Многу придонеле и министертсвата за финансии, за дигитална трансформација, за земјоделство, за одбрана, Царинската управа, ФЗО, како и многу други институции.(МИА)