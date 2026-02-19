Скопје ќе има ретка можност да биде домаќин на еден од највлијателните архитекти на фанк музиката: На 28 февруари настап на „Фред Весли трио“ предводено од Фред Весли

На 28 февруари 2026 (сабота) со почеток во 21:00 часот, во ноќниот клуб „Пјур“ во Градски парк – Скопје, ќе настапи „Фред Весли трио“, предводено од фанк грув тромбонистот – легендарниот Фред Весли.

Скопје ќе има ретка можност да биде домаќин на еден од највлијателните архитекти на фанк музиката – човекот кој повеќе од шест децении го обликува звукот на светската сцена. Со 67 години активно музичко творење зад себе, Фред Весли е името што стои зад некои од најмоќните и најтрајните химни на фанкот.

Импресивен архитект на фанк музиката, легендарниот тромбонист Фред Весли го враќа својот безвременски ритам на сцената со неговото Трио кој го носи срцето на класичниот фанк и џез повеќе од три децении.

Од неговата пресвртница во работата како музички директор на Џејмс Браун, до неговата клучна улога во „Парламент-Фанкаделик“ на Џорџ Клинтон и соработките со икони како Реј Чарлс, Каунт Бејзи, Ван Морисон и Камео, влијанието на Весли е длабоко вкоренето низ историјата на фанкот, соулот и Р&Б.

Одговорен за некои од најтрајните химни на фанкот – „House Party“, „Blow Your Head“, „Same Beat“, „Damn Right I Am Somebody“ и безброј други, Весли продолжува да го дефинира звукот на рутс фанкот со неодолива енергија и доминантно музицирање. Сега, во своите осумдесетти години, тој останува креативна сила, водејќи ги The New JBs со истиот оган што го поттикна сега легендарниот звук на ЏБ Хорнс, заедно со Масео Паркер и Пи Ви Елис.

Со повеќе од десетина соло албуми, наследството на Весли е важно како и секогаш. Очекувајте прослава со тромбон и труба од еден од вистинските мајстори на фанкот.

Еден од најголемите писатели и аранжери на фанк музика на планетата Земја.