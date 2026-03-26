Силен земјотрес на Света Гора: Монасите го напуштиле храмот во страв

Силен земјотрес со јачина од 4,9 степени според Рихтеровата скала, кој се случи синоќа во 21:08 часот, 11 километри северозападно од Кареа, на длабочина од 10,6 км, предизвика големо нарушување и штета во конаците, пустиниците и ќелиите на Света Гора.

Во Кареа се појавија бројни пукнатини во старите згради, додека дел од лустерот беше откинат во храмот на претставништвото на законското братство на манастирот Есфигмен, кој е посветен на Успението на Пресвета Богородица.

Во времето на земјотресот, во храмот се служеше Големата канонска служба, а монасите и поклониците од Света Гора излегоа надвор од страв.

Штети пријавуваат монасите во старите пустиници и ќелии, додека поклониците рекоа дека земјотресот траел подолго и дека бил проследен со татнеж на крајбрежните места.

Интензитетот на татнежот е потврден и од видео објавено од Voria.gr, снимено од безбедносна камера во катизмот на Свети Трифун, кој се наоѓа на 400 метри од манастирот Есфигмен.