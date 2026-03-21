21.03.2026
24-часовен штрајк на железничките работници ги запира возовите во Грција

Балкан

Во понеделник, на 23 март, 24-часовниот штрајк на железничките работници ги запира возовите во Грција, објави „Катимерини“.

Тоа се совпаѓа со почетокот на истрагата за железничката несреќа во Темпе во 2023 година.

Три години по трагедијата што ги одзеде животите на 57 неправедно починати сограѓани, општеството продолжува да бара она што треба да биде очигледно: целосно откривање на вистината и доделување на одговорноста таму каде што навистина припаѓа“, соопшти Панхеленската железничка федерација.

Во соопштението, операторот „Хеленик Трејн“ предупреди дека  во неделата пред штрајкот, некои возови ќе бидат заменети со автобуси.

Педесет и седум лица, претежно студенти, загинаа кога товарен воз се судри челно со патнички воз на 28 февруари 2023 година. Јавното негодување поради трагедијата и нејзините последици кулминираше со бран масовни национални протести на втората годишнина од инцидентот.

