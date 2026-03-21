„Чорбаџи Теодос“ вечерва на сцената на Битолски театар

„Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски во режија: Дамјан Димовски ќе биде одиграна вечерва на сцената на Битолски театар.



Драматург: Билјана Крајчевска

Сценографија: Валентин Светозарев

Костимографија: Благој Мицевски

Музика: Александар Димовски

Светло: Игор Мицевски

Инспициент: Оливер Петровски

Суфлер: Гордана Михајловска

Играат:

Живко Борисовски

Марија Стефановска

Александар Димитровски

Никола Стефанов

Сандра Грибовска Илиевска

Елена Моше

Никола Пројчевски

Александар Копања

Петар Спировски

Марија Цветановска

Текстот е пишуван во 1937 , а тие исти работи ни се случуваат и денес само во поинакви околности и амабалажа. Во брзиот начин на живот луѓето ги имаат загубено емпатијата и разбирањето и сите сакаме да стигнеме до целта прегазувајќи го другиот