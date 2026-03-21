 Skip to main content
Република Најнови вести
Сабота, 21 март 2026
Неделник

„Чорбаџи Теодос“ вечерва на сцената на Битолски театар

Култура

21.03.2026

„Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски во режија: Дамјан Димовски ќе биде одиграна вечерва на сцената на Битолски театар.


Драматург: Билјана Крајчевска
Сценографија: Валентин Светозарев
Костимографија: Благој Мицевски
Музика: Александар Димовски
Светло: Игор Мицевски
Инспициент: Оливер Петровски
Суфлер: Гордана Михајловска

Играат:

Живко Борисовски
Марија Стефановска
Александар Димитровски
Никола Стефанов
Сандра Грибовска Илиевска
Елена Моше
Никола Пројчевски
Александар Копања
Петар Спировски
Марија Цветановска

Текстот е пишуван во 1937 , а тие исти работи ни се случуваат и денес само во поинакви околности и амабалажа. Во брзиот начин на живот луѓето ги имаат загубено емпатијата и разбирањето и сите сакаме да стигнеме до целта прегазувајќи го другиот

