 Skip to main content
25.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 25 август 2025
Неделник

Жешкото време намалува: Денеска 32 степени

Uncategorized

25.08.2025

Сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Попладне во планинските региони ќе има услови за локален слаб дожд.

Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека минималната температура ќе биде во интервал од 8 до 17, а максималната ќе достигне од 25 до 32 степени.

Во Скопје, сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен југозападен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 14, а максималната ќе достигне до 31 степен.

Во текот на утрешниот ден, пак, ќе има услови за локален слаб дожд претежно во планинските региони. Од УХМР велат дневните температури ќе бидат малку под просекот за овој период од годината. Од средината на следната седмица времето ќе биде сончево и потопло со пораст на дневната температура.

Поврзани вести

Сервиси  | 19.08.2025
Нестабилно време денеска, стабилизација од среда, за викенд повторно дожд
Сервиси  | 16.08.2025
Од утре попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи
Сервиси  | 16.08.2025
Променливо облачно со сончеви периоди, попладне услови за нестабилно време