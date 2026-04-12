12.04.2026
Недела, 12 април 2026
Во 18 часот навиваме за нашите ракометарки

 Женската македонска ракометна репрезентација попладнево во „Рдеча дворана“ во Велење од 18 часот го игра последниот натпревар од квалификациите за Европско првенство 2026. Домаќин ни е селекцијата на Словенија која важи и за фаворит во овој дуел.

Македонските ракометарки се наоѓаат на третото место на табелата во група 3, позиција која овозможува и пласман на ЕХФ ЕУРО 2026. Но, затоа ќе треба да се гледаат и резултатите на третопласираните репрезентации од сите шест групи, а пласман ќе изборат најдобрите четири заедно со двете првопласирани репрезентации од шесте групи.

Во исто време (18 часот) се играат сите натпревари заради регуларноста, а од нашата група играат уште Германија – Белгија. Инаку Германија е прва на табелата со 10 бодови, пред Словенија со 6, Македонија има 2, и Белгија 2, но македонските ракометарки имаат подобар меѓусебен скор во дуелите со Белгија

