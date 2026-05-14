Четврток, 14 мај 2026
Вечерва навиваме за македонската ракометна репрезентација

 Македонската машка ракометна репрезентација тренираше вечерва во „Арената Татран“ во Прешов вечерва во 19 часот против домаќинот Словачка ќе го игра првиот натпревар од баражот за пласман на Светското првенство во 2027 година.


Голманот Никола Митревски очекува тежок натпревар против незгоден противник.


„Словачка е голема непознаница за нас. Никогаш не сме играле против нив и овој натпревар секако ќе биде тежок и незгоден затоа што играме на гостински терен. Сепак, мислам дека добро се подготвивме и очекувам добар натпревар од наша страна“, изјави Митревски.


Реваншот е закажан за 17. мај во Скопје, а избраниците на селекторот Кирил Лазаров во двата дуели против Словачка ќе се обидат по десетти пат да изборат пласман на светско првенство, а осмо едноподруго.


„Големите натпреварувања кои ги имаме зад нас ни го даваат тоа право да очекуваме добар и позитивен резултат. Но, без разлика на резултатот утре, нема ништо да биде одлучено. Ова е само едно полувреме од овој двомеч. Ние ќе го дадеме нашиот максимум да одиграме онака како што знаеме и да извлечеме позитивен резултат“, додаде Митревски

