Со овие ракометари ќе бркаме нов пласман на СП

Селекторот на македонската машка ракометна репрезентација, Кирил Лазаров денес го објави поширокиот список на играчи за претстојниот бараж натпревар за светското првенство 2027, против репрезентацијата на Словачка.
На списокот на Лазаров се наоѓаат:
голмани:
1. МАРТИН ТОМОВСКИ SG BBM BIETIGHEIM(GER)
2. НИКОЛА МИТРЕВСКИ РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
3. ВАСИЛ ГОГОВ РК ВАРДАР 1961
4. ИВАН ГАЛЕВСКИ РК АЛКАЛОИД
5. МАРКО КИЗИЌ РК АЛКАЛОИД
леви крила:
6. ПЕТАР АТАНАСИЈЕВИЌ РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
7. ИВАН ЏОНОВ РК АЛКАЛОИД
8. ГОЦЕ ОЈЛЕСКИ ГРК ОХРИД
9. МАРИО СТОЈАНОВСКИ РК ВАРДАР 1961
леви бекови:
10. ФИЛИП КУЗМАНОВСКИ РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
11. ПАВЛЕ АТАНАСИЈЕВИЌ РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
12 ФИЛИП ТАЛЕВСКИ MOL TATABANYA KC (HUN)
13. ЕМИЛИЈАН ЃОРГОСКИ РК АЛАКЛОИД
14. ДЕЈАН КУКУЛОВСКИ ГРК ОХРИД
средни бекови:
15.ДАМЈАН МИТЕВ РК АЛКАЛОИД
16. ИГОР ЃОРГИЕВ РК АЛКАЛОИД
17. МАРТИН КАРАПАЛЕВСКИ ATLETICO VALLADOLID (ESP)
18.МАРКО МИТЕВ РК АЛКАЛОИД
19.МАРТИН ИВАНОВСКИ РК АЛКАЛОИД
пивоти:
20. МИЛАН ЛАЗАРЕВСКИ РК ВАРДАР 1961
21. МАРКО СТОЈКОВИЌ РК АЛКАЛОИД
22. САМОИЛ РИСТЕВСКИ РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
23. ЖАРКО ПЕШЕВСКИ РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР
24. ВАЛЕНТИН КАРАСМАНАКИС РК АЛКАЛОИД
десни крила:
25. НЕНАД КОСТЕСКИ РК АЛКАЛОИД
26.АЛЕН ЌОСЕВСКИ ГРК ОХРИД
27. АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВСКИ РК АЛКАЛОИД
28. НИКОЛА КОСТЕСКИ РК АЛКАЛОИД
десни бекови:
29. ДАВИД САВРЕВСКИ ГРК ОХРИД
30. ФИЛИП НИКОЛОВ РК АЛКАЛОИД
31. ТОМИСЛАВ ЈАГУРИНОВСКИ ГРК ОХРИД
32. МАРТИН ВЕЛКОВСКИ РК АЛКАЛОИД
33. ДИМИТАР УЗУНЧЕВ РК БУТЕЛ СКОПЈЕ
дефанзивци:
34. МИХАИЛ АЛАРОВ РК АЛКАЛОИД
35.НИКОЛА МАРКОСКИ РК АЛКАЛОИД. зс/
Натпреварите ќе се играат на 14 и 17 мај во Прешов, односно Скопје