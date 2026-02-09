 Skip to main content
Побрзајте: РК Вардар пушти блок билети за мечевите од Лигата на Европа

Ракомет

09.02.2026

РК Вардар одлучи да пушти во продажба блок билети за битките во СЦ „Јане Сандански“ во Скопје.

Една недела ќе трае продажбата на блок билетите по оваа цена, а потоа ќе продолжи продажба, но на поединечни билети кои ќе имаат повисока цена. Со блок билетите го резервирате вашето седиште за двете средби на Вардар во Лига Европа.

Најевтините блок билети за двата натпревари чинат само 300 денари. Блок билетите ќе се продаваа од денеска (понеделник – 9 февруари 2026) па се до 16 февруари 2026 година до полноќ. Продажбата на блок билетите ќе се одвива преку онлајн платформата на www.ticketx.com.mk и на блетарницата на СЦ „Јане Сандански“ секој работен ден од 10 до 18 ч.

