 Skip to main content
09.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 9 ноември 2025
Неделник

Ѓоковиќ го откажа настапот на Мастерсот во Торино

Останати спортови

09.11.2025

Инстаграм/djokernole

По освојувањето на титулата на АТП 250 турнирот во Атина српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ го откажа настапот на Мастерсот во Торино. Причина е повреда. На местото на Ѓоковиќ во една од групите ќе биде токму неговиот ривал од вчерашното финале во Атина, Италијанецот Лоренцо Мусети. Турнирот во Торино почнува денеска.

Се радував на настапот во Торино, но по финалето во Атина мора да истакнам дека поради повреда нема да можам да играм на завршниот турнир во Торино. Жал ми е заради публиката, но се надевам дека ќе има добар тенис. На сите играчи на турнирот им посакувам да играат врвен тенис, изјави Ѓоковиќ.

Ѓоковиќ заминува на одмор и фокусот му е кон првиот Грен слем турнир во календарската година – Австралија опен во Мелбурн.

Поврзани вести

Останати спортови  | 08.11.2025
Ноле: Калиспера Грција
Останати спортови  | 08.11.2025
Кралот се врати: Ноле победи на неговиот турнир, во неговата Атина
Останати спортови  | 06.11.2025
Ноле во полуфиналето на „својот“ турнир во Атина
﻿