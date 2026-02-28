 Skip to main content
28.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 28 февруари 2026
Неделник

Го нарекуваа иранскиот Бред Пит: Фитнес тренерот беше застрелан на демонтрации

Останати спортови

28.02.2026

Светот на бодибилдингот и иранската јавност се збогуваат со Давуд Сохараби, млад човек кој беше познат како „иранскиот Бред Пит“ поради неговата неверојатна харизма и убавина. Неговиот доживотен подем од курир до фитнес ѕвезда беше прекинат на 30-годишна возраст, само два часа откако гордо го крена сребрениот медал на неговото последно натпреварување.

Наместо прослава, на улиците на Техеран се случи lхаос, каде што тој доживеа смртоносна прострелна рана во пределот на окото. Иако лекарите направиле сè, вклучително и итна операција, Сохараби ја загуби најважната битка по неколку недели борба. Ранувањето се случи на улиците на Техеран, каде што учествуваше во демонстрации. 

