Нова војна: Израел и САД го нападнаa Иран

Израелските и американските сили започнаа координирани воздушни напади врз Исламската Република Иран. Прво беше цел на Техеран, а потоа и други цели низ целиот Иран.



Луѓето бегаа по улиците по нападот, кој започна во 7:30 часот наутро по македонско време. Видеа од жестоки удари циркулираат на социјалните мрежи.





Густи облаци од чад, попознати како „печурки“, се издигаа над целите погодени од ракети.





Американските претставници очекуваат овој напад да биде значително пообемен од американските напади врз нуклеарните постројки на Иран минатиот јуни, пишува „Њујорк тајмс“.



Иранските медиуми известуваат за нови експлозии во Техеран.



Државната новинска агенција Фарс известува дека неколку нови експлозии се слушнале на север и исток од Техеран.