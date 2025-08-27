Србија моќна на стартот на ЕП

Каква Србија, страшна Србија. Кошаркарската репрезентација на северниот сосед го започна Европското првенство на повеќе од убедлив начин.



Во натпреварот од 1. коло од Групата А во Рига, „Орлите“ ја декласираа Естонија со резултат од 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:18).



Србија ќе го игра натпреварот од второто коло во петок во 20:15 часот, а ривал е Португалија, која на стартот победи против Чешка.



Во третиот натпревар во рамките на групата, Турција го победи домаќинот Латвија.