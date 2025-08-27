Каква Србија, страшна Србија. Кошаркарската репрезентација на северниот сосед го започна Европското првенство на повеќе од убедлив начин.
Во натпреварот од 1. коло од Групата А во Рига, „Орлите“ ја декласираа Естонија со резултат од 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:18).
Србија ќе го игра натпреварот од второто коло во петок во 20:15 часот, а ривал е Португалија, која на стартот победи против Чешка.
Во третиот натпревар во рамките на групата, Турција го победи домаќинот Латвија.
Србија моќна на стартот на ЕП
