 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник

Србија моќна на стартот на ЕП

Кошарка

27.08.2025

Каква Србија, страшна Србија. Кошаркарската репрезентација на северниот сосед го започна Европското првенство на повеќе од убедлив начин.

Во натпреварот од 1. коло од Групата А во Рига, „Орлите“ ја декласираа Естонија со резултат од 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:18).

Србија ќе го игра натпреварот од второто коло во петок во 20:15 часот, а ривал е Португалија, која на стартот победи против Чешка.

Во третиот натпревар во рамките на групата, Турција го победи домаќинот Латвија.

Поврзани вести

Кошарка  | 27.08.2025
Почнува ЕП во кошарка, Србија главен фаворит
Фудбал  | 03.07.2025
Обложувајте се на Европското првенство за жени
Останати спортови  | 26.06.2025
Полицајците ќе тренираат џудо во соработка со Џудо федерацијата, Тошковски го отвори ЕП во џудо за кадети
﻿