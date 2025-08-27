Венко, од јахта ли ги бираше кандидатите за градоначалници?

СДС избра уште 11 луѓе кои се спремни да го понесат поразот на претстојните локални избори.Филипче избра анононимуси, луѓе предложени од Заев. Кандидати кои никој не ги знае, без никаков минат труд и без резултати зад себе, коментира ВМРО-ДПМНЕ.

СДС не може да понуди луѓе со визија и конкретни дела, гледаме список на имиња без докажани успеси, повторно прави политички импровизации и нуди безидејни кадри.

Граѓаните заслужуваат стабилност, стручност и резултати, а СДС уште еднаш потврди дека не е способна да одговори со кандидатите кои ги нуди.

Кандидатите на СДС се само продолжение на поразени политики.

Кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ ќе донесат вистинска промена. Победа за граѓаните, за Македонија. Доаѓа времето на Македонија.