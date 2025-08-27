 Skip to main content
27.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 27 август 2025
Неделник
ВМРО-ДПМНЕ прашува

Венко, од јахта ли ги бираше кандидатите за градоначалници?

Македонија

27.08.2025

СДС избра уште 11 луѓе кои се спремни да го понесат поразот на претстојните локални избори.Филипче избра анононимуси, луѓе предложени од Заев. Кандидати кои никој не ги знае, без никаков минат труд и без резултати зад себе, коментира ВМРО-ДПМНЕ.

СДС не може да понуди луѓе со визија и конкретни дела, гледаме список на имиња без докажани успеси, повторно прави политички импровизации и нуди безидејни кадри.

Граѓаните заслужуваат стабилност, стручност и резултати, а СДС  уште еднаш потврди дека не е способна да одговори со кандидатите кои ги нуди.

Објавени 11 нови кандидати за градоначалници на СДСМ, кој од кој непознат

Кандидатите на СДС се само продолжение на поразени политики.

Кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ ќе донесат вистинска промена. Победа за граѓаните, за Македонија. Доаѓа времето на Македонија.

