Мелони: Сојузниците го разгледуваат италијанскиот предлог за гаранции за Украина

– Премиерката на Италија, Џорџа Мелони, денеска изјави дека предлогот за безбедносни гаранции за Украина, сличен на членот 5 од НАТО, во моментов е главна тема на преговарачката маса на сојузниците.

– Италијанскиот предлог, заснован на механизам инспириран од членот 5 на НАТО, во моментов е главниот на преговарачката маса. Тоа е потенцијален придонес за мир што нашата земја го даде и мислам дека треба да бидеме горди на тоа, рече Мелони, пренесува „Република“.

Според неа, сега постои шанса за мировен договор меѓу Украина и Русија