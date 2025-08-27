 Skip to main content
Среда, 27 август 2025
Форца победнички стартуваше во квалификациите во Лигата на шампиони во футсал

Фудбал

27.08.2025

Македонскиот првак во футсал Форца со победа ги почна квалификациите во Лигата на шампиони, откако вечерва во Куманово триумфираше над Енкамп од Андора со 4-0 во воведниот натпревар од групата А.

Форца до победата пред своите гледачи во спортската сала во Куманово дојде со головите на Берат Рамадани (13), Линарес (31) и Јакуп Рамадани (34, 40).

Во првиот натпревар од денешната програма, Мурата од Сан Марино го совлада ерменскиот првак Ереван со 3-1.

Во терминот од 20:30 часот утревечер противник на Форца ќе биде Мурата, додека в сабота, во завршното коло, кумановскиот состав ќе игра против Ереван.

Пласман во главната квалификациска рунда ќе обезбеди само првопласираната екипа

