Форца победнички стартуваше во квалификациите во Лигата на шампиони во футсал

Македонскиот првак во футсал Форца со победа ги почна квалификациите во Лигата на шампиони, откако вечерва во Куманово триумфираше над Енкамп од Андора со 4-0 во воведниот натпревар од групата А.

Форца до победата пред своите гледачи во спортската сала во Куманово дојде со головите на Берат Рамадани (13), Линарес (31) и Јакуп Рамадани (34, 40).

Во првиот натпревар од денешната програма, Мурата од Сан Марино го совлада ерменскиот првак Ереван со 3-1.

Во терминот од 20:30 часот утревечер противник на Форца ќе биде Мурата, додека в сабота, во завршното коло, кумановскиот состав ќе игра против Ереван.

Пласман во главната квалификациска рунда ќе обезбеди само првопласираната екипа