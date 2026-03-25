Среда, 25 март 2026
На Бастони не му оди во Интер, ќе се пресели ли во Барселона?

Барселона го гледа дефанзивецот на Интер, Алесандро Бастони, како приоритетна цел за летниот преоден рок, објави новинарот Фабрицио Романо.

Според Романо, евентуалниот трансфер би зависел од преговорите меѓу клубовите, но конечната цена на договорот сè уште не е потврдена. Самиот играч наводно е запознаен со интересот на каталонскиот клуб.

Дваесет и шестгодишниот Италијанец има 35 настапи во сите натпреварувања оваа сезона, постигна два гола и имаше шест асистенции. Неговиот тековен договор со Интер е до крајот на јуни 2028 година.

„Трансфермаркт“ ја проценува вредноста на фудбалерот на 80 милиони евра

